シンガー・ソングライターのさだまさしが１２日、都内で理事長を務める公益財団法人「風に立つライオン基金」による「風に立つライオンオブ・ザ・イヤー２０２５贈賞式」に出席した。２０１５年に設立し、災害被災地への物資支援やチャリティーコンサートなど慈善活動を行ってきた。財団の名前は、さだの楽曲「風に立つライオン」から付けられた。設立１０周年を迎えて「たった一つの歌が海外で働く医師や商社マンの応援歌の