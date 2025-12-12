京都・清水寺で12日、今年1年の世相を漢字一文字で表す「今年の漢字」が発表され、今年は「熊」が選ばれました。政界でも閣僚らが「今年の漢字」を問われ、様々な字を選んでいます。■木原稔官房長官 「大」木原官房長官が選んだ今年の漢字は「大」。直筆の色紙を掲げて発表しました。木原官房長官「【大】阪関西万博の成功というのがまだ記憶に新しいところですし、引き続き今年も、【大】谷翔平選手の活躍も目覚ましいものがあり