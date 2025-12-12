12月11日放送のTBS系『櫻井・有吉THE夜会』にて嵐・櫻井翔が、来年開催予定のラストツアーに関する胸の内を明かした。【関連】嵐・櫻井翔「僕と相葉が2人で飲みに」海外での“危機一髪体験”とは？「終わった…と」今回番組では、櫻井が“親友”である佐藤隆太・妻夫木聡と3人でトークをする様子が放送された。この中で、佐藤は、嵐のラストツアーについて「ある種、覚悟を持って立つステージなわけだよね？」「難しいね。どの選択