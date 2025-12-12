2025年12月12日夕方からの強い雪の影響で一部区間で運転を見合わせていた札幌市の路面電車は午後8時5分に全線で運転を再開しました。路面電車は雪の影響で午後6時すぎから西4丁目と静修学園前での折り返し運転を行い、除雪作業を行っていました。