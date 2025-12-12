25歳のときに神経発達症の一種である「ADHD（注意欠陥多動性障害）」だと診断された、芸人の中山功太さん。以前はADHDの特性に悩むこともあったそうですが、今は、そんな自分をポジティブに受け止められるようになったそうで── 。 【写真】「思い返せばこの頃から多動傾向だった」と語る小学校時代の中山さん（7枚目/全15枚） 「しゃべりすぎ」で喉に異変。原因はADHD？ 東京での単独公演の様子 ── 中山