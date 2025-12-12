ブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督が、日本代表MF三笘薫のリヴァプール戦での復帰を示唆した。12日、クラブの公式サイトが同選手のコメントを伝えている。現在28歳の三笘は今シーズン、6試合連続でスタメンに名を連ねると9月13日に行われたボーンマス戦では今季初ゴールを記録。2年目を迎えたヒュルツェラー体制下でも重要なピースとなっていたが、同27日に行われたチェルシー戦で足首を負傷し、それ以降は欠