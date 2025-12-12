【広州＝遠藤信葉】中国外務省は１２日、２０２６年に広東省深センで開かれるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）の主題と日程を発表した。主題は中国が提案した「アジア太平洋共同体の建設と共同繁栄の促進」となり、首脳会議は１１月１８、１９の両日開かれる。