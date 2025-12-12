第32回小学館ノンフィクション大賞は12日、ライター河合桃子さん（48）の「地面師は笑う」に決まった。賞金は300万円。受賞作は、小説化やドラマ化で注目された積水ハウスに対する巨額詐欺事件を取材。偶然知り合った関係者の話から事件の内情に迫った。