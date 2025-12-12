交通事故で亡くなったザ・ドリフターズの仲本工事さんの妻が週刊誌を訴えた裁判で、東京地裁は記事による名誉毀損を認めず請求を棄却しました。仲本工事さんの妻、三代純歌さんは、「週刊女性」の記事で「モンスター妻」などと表現され、名誉を傷つけられたとして発行元の「主婦と生活社」に1600万円あまりの賠償を求めています。東京地裁は12日の判決で「いずれの記載によっても社会的評価は低下しない」として、三代さんの訴えを