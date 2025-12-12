家族や友人と集まる機会が増える年末年始。そんなシーズンにぴったりな、ピザハットのおトクすぎる「福袋セット」が2025年12月15日（月）～2026年1月4日（日）の期間限定で登場します。年末年始セットに+1,000円でグレードアップでき、限定トートバッグと1,000円OFFクーポンが付いてくる充実ぶり♡さらに購入者の中から抽選で10名様に10,000円分のオンラインギフトが当たる特典も。新年の食卓