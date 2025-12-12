テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」が１２日に放送され、タレントの高嶋ちさ子、石原良純、長嶋一茂が出演。サバンナ・高橋茂雄が進行を務めた。ラーメンの思い出が話題になると、高嶋は、１９７３年に新発売された「カップヌードルカレー」との衝撃的な出会いを回想。「私、カップヌードルのカレーを食べたときは衝撃だった。この美味しさは何だ！と思って。三浦海岸の岩場で食べて衝撃だった…」と、国民的のインスタント