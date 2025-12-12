第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）に出場する前回３位の国学院大が１２日、都内の渋谷キャンパスで壮行会を行った。同校初の総合優勝へむけ、前田康弘監督は「往路の１、２区が最重要。出だしをミスした大学が下がっていく。どこでストロングポイントの区間を持てるかが勝負を左右する」と、青学大ら“５強”との勝負ポイントを挙げた。今季は出雲駅伝１位、全日本大学駅伝４位。昨季と同じ３冠を狙う立ち位置には立てな