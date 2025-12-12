フリーアナウンサーの山本モナ（49）が12日、文化放送「大竹まことゴールデンラジオ！」（月〜金曜後1・00）に出演。司法試験合格への道のりについて語った。2010年に一般男性と結婚し、12年に長女、14年に長男、19年に第3子を出産した山本。3児の子育てをしながらロースクールに2年通い、司法試験に挑んでいたと明かした。ロースクール2年目に初めての司法試験に挑戦したといい「合格発表の次の日から普通に授業がある。