東京女子大の高原明生特別客員教授と明治大の近藤大介講師が１２日、ＢＳ日テレ「深層ＮＥＷＳ」に出演し、中国の習近平（シー・ジンピン）国家主席の「野望」について議論した。高原氏は習氏が経済発展の遅れた中国の過去に劣等感を持っていると分析。「米国との競争に勝ち、真の『世界強国』になること」が習氏の最大の目標だと述べた。近藤氏は「習氏は、目標とする毛沢東が果たせなかった台湾統一を実現させるんだという思い