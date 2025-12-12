浙江省杭州市で11日、第7回浙江国際スマート交通産業博覧会が開幕した。中国新聞網が伝えた。今回の博覧会では、道路・鉄道、低空経済、海運サービスなどの分野における695項目の新技術、新製品、新装備が一斉に展示された。（提供/人民網日本語版・編集/KM）