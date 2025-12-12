期日前投票は前回選に比べ約1.3倍 12月7日に告示された伊東市長選は投開票まで残り2日となりました。激しい選挙戦も最終盤を迎え、期日前投票を済ませた人は前回選の同時期と比べて約1.3倍と関心が高まっています。 【写真を見る】期日前投票の様子 候補者乱立による再選挙も指摘される中、専門家は有権者の投票行動がまちの将来を左右するとしています。 市内の期日前投票所では、連日多くの市民が一票を投じています。話を聞