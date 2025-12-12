地図で見る各候補の地盤固め 過去最多となる9人が立候補した伊東市長選は、終盤の情勢が明らかになりつつあります。 【動画】小野氏と杉本氏が「横一線」の激戦 黒坪氏・田久保氏ら追う 地図で見る情勢調査【伊東市長選】 SBSなどが期日前投票所で実施した調査では、小野達也候補と杉本憲也候補が混戦から抜け出し、横一線の状況です。 その2人を黒坪則之候補と田久保真紀候補が並んで追う展開になっていて、利岡正基候補、石