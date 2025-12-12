消防によりますと、2025年12月12日午後6時半ごろ、新千歳空港の滑走路でプライベートジェットがオーバーランしたということです。新千歳空港航空消防隊から消防に「機体は不明だが、オーバーランした機体がある」と通報がありました。プライベートジェットに乗っていた乗客6人乗員3人に、けがはないということです。北海道エアポートによりますと、機体はシンガポールのチャンギ