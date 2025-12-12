ＪＲ東海は来年３月１４日のダイヤ改正で、東海道新幹線の京都発・東京行きの「のぞみ」を午前６時台に増設します。新たに設定されるのは、京都駅を午前６時３分に出発する上りの「のぞみ」で、東京駅には午前８時１２分に到着します。これは現行の上りの始発である新大阪駅午前６時００分発より、１１分早い到着となります。首都圏に早く到着したいというニーズに応えて、月曜日（または休翌日）や土曜日（または連休初日