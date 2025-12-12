¡þWTT ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¹á¹Á(ÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Á14Æü)Âîµå¤ÎÇ¯´Ö²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ëWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¹á¹Á¤¬³«Ëë¤·¡¢º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î¾¾Åçµ±¶õÁª¼ê¤ÈÄ¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¤ÎºÇ¶¯¹â¹»À¸¡È¤½¤é¤ß¤ï¡É¥Ú¥¢¤Ï·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£8ÁÈ¤Î¥Ú¥¢¤¬¡¢4¥Ú¥¢¤º¤Ä¤Î2¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÍ½Áª¤ò¹Ô¤¦º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¡£ÆüËÜ¤Ï´Ú¹ñ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¶¦¤Ë¥°¥ë¡¼¥×2¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âè1Àï¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÀï¤Ï3-0¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¡¢¤·¤«¤·Âè2Àï¤Î´Ú¹ñÀï¤ÏÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤â