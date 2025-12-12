ロッテの中森俊介投手、山本大斗外野手が12日、千葉市のユナイテッド・シネマ幕張で千葉ロッテマリーンズドキュメンタリー映画「MARINESDOCUMENTARY2025すべての敗れざる者たちへ」の舞台あいさつに登壇し、380人のファンを前に、今作の監督を務めた志真健太郎氏とトークショーを行った。中森は「自分が思っていた以上に多くのファンの方がこの映画が上映されるのを待ってくれていたんだと感じました。映画には、選手一