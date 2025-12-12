鹿児島市の吉野公園では、12日からイルミネーションイベントが始まっています。 鹿児島市の吉野公園です。 まもなくイルミネーションが点灯ということで、ゲストの柏木由紀さんがボタンを押せばイルミネーションが点灯するとのことです。現場にはたくさんの観客が今か今かと待ちわびています。 「LUMI Satsuma 2025」。吉野公園30ヘクタールのうち、およそ半分がイルミネーションで彩られます