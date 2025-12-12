1年の世相を一文字で表す今年の漢字。今年は「熊」が選ばれました。 皆さんが選ぶ今年の漢字は？街で聞いてきました。 およそ19万票の応募から選ばれた「熊」。今年は日本各地で「熊」が出没。漢字で熊に猫と書くパンダが中国に返還されたことも話題となりました。 2位は「熊」と180票の僅差で「米」、3位は物価高騰や高市総理などの「高」でした。 （記者）「今年の漢字が「熊」に決まりましたが、街のみなさんが思う漢字