正月の福袋を楽しみにしている方もいらっしゃるのではないでしょうか。鹿児島市の4つの商業施設が合同で販売する福袋がお披露目されました。 （記者）「北海道の海の幸に、黒毛和牛のすき焼きセットなど、新年に食べたい贅沢なグルメが勢ぞろいしています」 アミュプラザ鹿児島、センテラス天文館、マルヤガーデンズ、山形屋の「4館合同グルメ満載福袋」。 14回目の今回は4万円相当のグルメセットを1万2000円で販売します