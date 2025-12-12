中日ドラゴンズの高橋宏斗投手(23)が契約更改に臨み、8000万円アップの推定2億円でサインしました。高卒5年目の今シーズンは、開幕投手を務めたのを皮切りに自己最多の26試合に登板し、7月には自身初となる無四球完封を果たすなど、チーム2位の8勝を挙げていました。球団史上最年少での2億円到達ですが、会見では「松葉投手や大野投手に引っ張ってもらったが、来年は自分と(金丸)夢斗で引っ張れるようにしたい」