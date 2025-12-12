米株価指数先物時間外取引まちまち、ダウ先物は１０９ドル高 東京時間20:07現在 ダウ平均先物12月限48855.00（+109.00+0.22%） Ｓ＆Ｐ500先物12月限6898.00（-9.25-0.13%） ＮＡＳＤＡＱ100先物12月限25585.50（-128.00-0.50%）