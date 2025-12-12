８日、江蘇省連雲港港のコンテナふ頭。（ドローンから、連雲港＝新華社配信／耿玉和）【新華社北京12月12日】中国税関総署が8日に発表した11月のモノの貿易額は3兆9千億元（1元＝約22円）に上り、2月から10カ月連続で増加を維持し、前年同月比伸び率は4.1％に上昇した。うち輸出は5.7％増の2兆3500億元、輸入は1.7％増の1兆5500億元だった。1〜11月の貿易額は前年同期比3.6％増の41兆2100億元で、伸び率は1〜10月から横ばいと