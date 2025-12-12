交通事故捜査を体験する学生ら＝12日午後、警視庁神田署警察官の仕事を学生に模擬体験してもらい採用につなげようと、警視庁は12日、神田署でイベントを開いた。近くの専門学校生ら13人が参加し、地道に証拠を集める交通事故捜査など、注目度はそれほど高くなくとも「リアル」な仕事を体験。警視庁は受験者数減に悩んでおり、高橋建次署長は「業務の理解を深め、警察官を目指す人が増えれば」と語った。ひき逃げ事件を想定し、