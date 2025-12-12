出産費用の無償化をめぐり、厚生労働省は、出産の基本的な費用の全額を公的な医療保険でまかなった上で、妊婦に現金の給付も行う案を示しました。出産費用をめぐっては、現在、「出産育児一時金」として50万円が支給されています。厚労省は、この「一時金」を廃止し、分べんにかかる基本的な費用の全額を公的な医療保険でまかない、自己負担無しとする仕組みを検討していますが、12日の部会では、これに加え、妊婦に現金給付も行う