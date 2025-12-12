長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”が、豪華ゲストとともに2025年をしめくくる『ザワつく！大晦日』。今年は『ザワつく！大晦日』と、人気スピンオフ企画『ザワつく！音楽会』の“昭和歌謡ライブで！年越しSP”の豪華2本立てだ。『ザワつく！大晦日』ブロックでは、大森南朋・相葉雅紀・松下奈緒のトリプル主演で夏クールに好評を博した『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』との全面コラボによる本格ミステリードラ