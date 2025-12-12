日本サッカー協会(JFA)は12日、中国遠征を行うU-15日本代表においてメンバー変更があったと発表した。DF中西海音(パテオFC金沢ジュニアユース)が怪我のために辞退。代わってDF田村瑛人(大分トリニータU-15)を招集する。同代表は中国で開催されるEAFFU-15 Championshipに出場。U-15中国代表、U-15香港代表、U-15韓国代表と対戦する。