大相撲の元横綱・白鵬翔（40）が12月8日、公式Instagramを更新し、元内閣総理大臣の小泉純一郎氏（83）らと並んだ集合ショットを公開した。投稿では「日本国総理大臣小泉純一郎先生、そしてそれぞれ道のチャンピオンたちと」と記し、内山高志（46）や川合俊一（62）ら一流アスリートとの交流の場で学びを得たと伝えている。 相撲好きタレント“肩見せオフショルコーデ”で秋場所観戦透明感あふれる美貌ショット