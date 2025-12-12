本日の日経平均株価は、米株高を受け銀行株など幅広い銘柄で買いが優勢となり、前日比687円高の5万0836円と3日ぶりに反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は50社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、ＪＰモルガン証券が目標株価を2230円→2700円に引き上げたしずおかフィナ