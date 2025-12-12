『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「市街地にシカ出没線路を疾走体長1メートル超も目撃相次ぐ」についてお伝えします。◇福井市内の駐車場を歩いていたのは、1頭のシカ。体長は1メートル以上。頭には角も…。雄のシカでしょうか。また、線路に侵入したシカの目撃も。電車に警笛を鳴らされながら、ピョンピョンと走る姿がとらえられていました。10日の夜から、シカの目撃情報が相次ぐ福井市。車通りの多