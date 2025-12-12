俳優の駿河太郎、三船美佳がMCを務める、MBSテレビ『住人十色〜家の数だけある 家族のカタチ〜』(後5：00※関西ローカル)の13日放送回では、「建築家が自宅を実験台にして設計した“ローコストハウス”」が登場する。【住人十色】まるでドールハウスのようにリビングからキッチン舞台は愛知県犬山市。住人（アルジ）は建築家の夫と、脳の研究者をしている妻。上の子どもは大学進学のため家を出ているので、現在は下の子ども