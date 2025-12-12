13人組グループ・SEVENTEENが11日、12日の2日間にわたって、ワールドツアー『SEVENTEEN WORLD TOUR［NEW_］IN JAPAN』東京ドーム公演を開催。2公演で計10万人を熱狂させた。【ライブ写真】個性あふれる姿も！それぞれの魅力を放ったSEVENTEEN※以下、一部ネタバレあり超満員のCARAT（ファンネーム）の期待が高まるなか、スポーツカーがステージ脇から姿を現し、JUN（ジュン）とMINGYU（ミンギュ）がその車を運転して登場すると