１２日までの東京株式市場の週間値動きで、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比９０１円１０銭（２・１２％）高の４万３４７７円６７銭だった。日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比３４４円６８銭（０・６８％）高の５万８３６円５５銭だった。前週末の米株高を受けて、週明けの東京市場は堅調な相場となった。その後は投資家の間で、米国の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果を見極め