フジテレビは１２日、人気グループ「ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ」の横山裕さん（４４）が番組収録中、右肋骨（ろっこつ）骨折と腰椎捻挫で全治２か月のけがを負ったと発表した。横山さんは１１日、バラエティー番組「芸能人が本気で考えた！ドッキリＧＰ」のロケで回転台の上に乗るゲームに参加。体を圧迫されたという。同社は「安全管理をより一層、徹底する」としている。