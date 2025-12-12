12日午後6時40分ごろ、シンガポールのチャンギ国際空港を出発した小型航空機が新千歳空港（北海道千歳市）に着陸後、滑走路を逸脱した。同空港を運営する北海道エアポートなどによると、プライベートジェット機で乗客乗員計8人にけがはなかった。機体に損傷はなく、火災も発生していないという。国土交通省は重大インシデントと認定。運輸安全委員会は調査のため、航空事故調査官2人を指名した。同社によると、逸脱を受けて