【北京共同】中国商務省は12日、2026年1月から一部の鉄鋼製品に関し国外への輸出を許可制とすると発表した。輸出管理を強化し、鉄鋼製品の過剰な生産と輸出に対する日本や米国など国際的な批判に対応する狙いがあるとみられる。鉄鋼の輸出業者は製品の品質に関する証明書を商務省に提出した上で、許可証を取得する必要がある。