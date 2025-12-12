１２日放送のＴＢＳ系「ハマダ歌謡祭オオカミ少年」は、クリスマス特集２時間ＳＰが放送された。女優・木南晴夏（４０）が参戦。「自信はないんですけど、このお二方とユニットを組んだんです」と、柿澤勇人、ウエンツ瑛士と音楽ユニット「カキンツハルカ」で活動していることを伝えた。ベテラン世代として参加し「ＳａｎｔａＴｅｌｌＭｅ」（アリアナ・グランデ）などを流ちょうに歌い上げて喝采を浴びた。ネットで