13人組グループSEVENTEENが12日、東京ドームでワールドツアー「NEW＿」東京公演を開催した。5月に発売した5枚目アルバム収録の「HBD」「THUNDER」などを中心に約3時間半、熱いパフォーマンスを披露。2日間で10万人のCARAT（ファンの総称）を熱狂させた。個々に焦点を当てた演出で東京ドームを沸かせた。一部メンバーが入隊中で、現在は9人で活動中。今回のツアーでは、出演した9人全員がソロパフォーマンスを披露した。VERNON（27