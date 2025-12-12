12月11日、お笑いトリオ「3時のヒロイン」の福田麻貴が『トークィーンズ』（フジテレビ系）に出演。ビジュアルの“激変”ぶりに驚きの声が広がっている。「この日のゲストはSUPER EIGHT・横山裕さんでした。事前の取材担当として、横山さんのインタビューに臨んだ福田さんでしたが、さらつや黒髪の正統派美女に激変していたのです。肩をわずかに超える長さのボブスタイルに、細かくレイヤーを入れて内側に丸みを出したシルエッ