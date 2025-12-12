日本代表の森保一監督（５７）が１２日、２０２６年北中米Ｗ杯組み合わせ抽選が行われた米国から羽田空港に帰国した。５日の抽選で日本は１次リーグＦ組に入り、オランダ、チュニジア、欧州プレーオフＢ勝者（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）の順で対戦。初戦と第３戦が米ダラス、第２戦がメキシコ・モンテレイで行われる。ワシントンで行われた抽選後、指揮官は１次リーグ２試合を行うダラス近郊のベー