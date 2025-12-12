(P)&(C) BELIFT LAB Inc.ILLITが、2026年1月に日本2ndデジタルシングル「Sunday Morning」をリリースすることを発表した。本日、ILLITがオープニングテーマを担当する2026年1月12日より放送予定のTVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期の本PVが公開され、同時に主題歌情報やジャケット写真が発表された。主題歌のタイトルは「Sunday Morning」で、2026年1月13日にデジタル配信リリースされる。本PVでは、音源の一部を先行し