Mega Shinnosukeが、2026年1月13日にリリースされるILLITの2ndデジタルシングル「Sunday Morning」の楽曲制作を担当したことを発表した。本楽曲は、2026年1月12日より放送予定のTVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期のオープニングテーマとなっており、2026年1月13日にデジタル配信リリースされる。そして同時公開となったPVでは音源の一部を先行して聴くことができる。(P)&(C) BELIFT LAB Inc. 「Sunday Morning」は