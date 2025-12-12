WurtSが、11月26日にリリースしたEP『デジタル・ラブ』の表題曲「デジタルラブ feat. 星街すいせい」のMVを公開した。星街すいせいはミュージックシーンを切り拓いているバーチャルアイドル。WurtSは今作のコラボをオファーする前から、彼女が歌うことをイメージして楽曲を制作していたと後に語っている。EP『デジタル・ラブ』はCD、デジタルでリリース。「デジタルラブ feat. 星街すいせい」以外にも、TVアニメ『ダンダダン』第2