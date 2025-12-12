Kvi Babaが、無料で観覧可能なフリーライブ＜Christmas Free Live 2025＞の会場詳細を発表した。東京公演は新宿・東急歌舞伎町タワー前広場、⼤阪公演は⼼斎橋アメリカ村RIBIAビジョン三⾓公園前にて開催される。併せて、東京会場となる東急歌舞伎町タワー前広場で撮影された＜Kvi Baba / Christmas Free Live 2025＞の新キービジュアルも公開された。各会場には特設物販エリアも設置。⽇本武道館公演を完