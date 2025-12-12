筆者の知人・恵子さん(仮名)は、従兄弟の結婚祝いとして叔母から「ひとり10万円ずつ」の提案を受け、戸惑いながらも了承。しかし後日、衝撃の事実が判明します。 ひとり10万円の提案 従兄弟の結婚式を控えたある日、恵子さんの携帯に叔母から電話がかかってきました。 「親戚みんなで、お祝いを贈ろうと思うの」 ご祝儀とは別に、ひとり10万円ずつ集めるというのです。 総額100万円分の家電をプレゼントする提案でした。