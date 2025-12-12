T.C.R.横浜銀蝿R.S.（以下、横浜銀蝿）のギタリスト・Johnnyが、40年ぶりのソロアルバムとして2025年1月28日にリリースする『ヨコハマ・グラフィティ』の全収録内容と、発売記念イベントの情報を解禁した。初回限定盤、通常盤共通CDには、セルフカバー2曲を含む新録8曲を収録している。Johnnyのキャッチフレーズとしてファンには馴染みのあるワードをタイトルに冠した「Highway Dancer」で始まる今作には、自身が書き下ろした新曲